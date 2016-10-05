T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD, Irak ile Türkiye arasında krize neden olan Başika'ya askeri kamp mı kuracak?

ABD'li askeri danışmanların 10 Ekim'den itibaren kampa yerleşmesinin planlandığı öne sürüldü

05 Ekim 2016 23:42

Musul yakınlarında bulunan ve Irak Meclisi’nin burada bulunan askerleri ‘işgalci güç’ olarak kabul etmesinin ardından iki ülke arasında krize yol açan Başika bölgesi ile ilgili tartışmalar sürerken, ABD ordusunun Musul operasyonunda kullanılmak üzere Başika'da askeri kamp kurduğu öne sürüldü.

DHA’nın merkezi Erbil'de bulunan ve uydudan yayın yapan Rudaw televizyonuna dayandırdığı habere göre, ABD ordusu, Musul operasyonuna hazırlık kapsamında, Türk ordusunun eğittiği Sünni Heşdi Vatani gücünün bulunduğu kampın yakınlarında yeni bir kamp kuracak. 

Yapımı devam eden kampa ABD'li askeri danışmanların 10 Ekim'den itibaren yerleşmesinin planlandığı öne sürüldü. Başika Dağı Cephesi Peşmerge Komutanı Tümgeneral Behrem Doski, "Musul savaşı, şu an yaşanan savaştan daha büyük olacak. Çünkü, terör örgütü IŞİD'in en büyük karargahları bu kentte bulunuyor" dedi.

Tümgeneral Doski, ABD Ordusu'nun bölgede inşa ettiği kampın bu açıdan çok önemli olduğunu vurgulayarak, Başika cephesinin Musul'a 15 kilometre uzaklıkta olduğu ve stratejik bir öneme sahip olduğunu da söyledi.

 

 

ETİKETLER

abdbaşikakampıraktürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24