ABD, Irak ile Türkiye arasında krize neden olan Başika'ya askeri kamp mı kuracak?

Musul yakınlarında bulunan ve Irak Meclisi’nin burada bulunan askerleri ‘işgalci güç’ olarak kabul etmesinin ardından iki ülke arasında krize yol açan Başika bölgesi ile ilgili tartışmalar sürerken, ABD ordusunun Musul operasyonunda kullanılmak üzere Başika'da askeri kamp kurduğu öne sürüldü.

DHA’nın merkezi Erbil'de bulunan ve uydudan yayın yapan Rudaw televizyonuna dayandırdığı habere göre, ABD ordusu, Musul operasyonuna hazırlık kapsamında, Türk ordusunun eğittiği Sünni Heşdi Vatani gücünün bulunduğu kampın yakınlarında yeni bir kamp kuracak.

Yapımı devam eden kampa ABD'li askeri danışmanların 10 Ekim'den itibaren yerleşmesinin planlandığı öne sürüldü. Başika Dağı Cephesi Peşmerge Komutanı Tümgeneral Behrem Doski, "Musul savaşı, şu an yaşanan savaştan daha büyük olacak. Çünkü, terör örgütü IŞİD'in en büyük karargahları bu kentte bulunuyor" dedi.

Tümgeneral Doski, ABD Ordusu'nun bölgede inşa ettiği kampın bu açıdan çok önemli olduğunu vurgulayarak, Başika cephesinin Musul'a 15 kilometre uzaklıkta olduğu ve stratejik bir öneme sahip olduğunu da söyledi.