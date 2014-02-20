ABD: İnternet yasası, ifade ve basın özgürlüğüne ciddi tehdit

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanan "internet yasasına" ilişkin, "Bu yasa, ciddi bir şekilde ifade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü ve internet üzerinden bilgiye erişimi sınırlandırıcı potansiyele sahip" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf, Viyana'dan telekonferans yoluyla düzenlediği brifingde konuyla ilgili sorular üzerine, Cumhurbaşkanı Gül'ün imzaladığı yasayla ilgili Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) temsilcisi tarafından dile getirilen kaygıları daha önce de paylaştıklarını hatırlattı.

Harf, "Bu yasa, ciddi bir şekilde ifade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü ve internet üzerinden bilgiye erişimi sınırlandırıcı potansiyele sahip. Bu yasanın aynı zamanda Türkiye'nin iş ve yatırım ortamına da olumsuz etkisi olabileceğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanı Gül tarafından onaylanan yasanın, bu süreçte Parlamento'da veya yasanın uygulanmasında olsun bazı değişikliklere uğrayacağını anlıyoruz. Biz Türkiye'den, daha önce de birkaç kez belirttiğim gibi, temel ifade özgürlükleri ile özgür ve bağımsız medyayı savunmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Harf, bir soru üzerine, "Biz bu süreçte Türkiye'den, bu yasa hakkında endişelerimizin temel nedeni olan temel özgürlüklerin muhafaza edilmesini bekliyoruz. Yasa hakkında veya muhtemel değişiklikler hakkında detaylı analiz yapmayacağız. Bir şey gerçekleştiğinde ne olacağına bakarız ve o zaman değerlendirmede bulunuruz."