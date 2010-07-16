-ABD İNSANSIZ UÇAKLA PAKİSTAN'I VURDU İSLAMABAD (A.A) - 16.07.2010 - ABD insansız uçaklarının Pakistan'ın Kuzey Veziristan aşiretler bölgesine düzenlediği füze saldırısında 14 kişi öldü. Pakistan televizyonlarının haberine göre, Kuzey Veziristan'ın Mada Hel kasabasında Taliban militanlarınca kullanılan bir binaya düzenlenen füze saldırısında 14 kişi öldü. Resmi kaynaklar tarafından doğrulanan saldırıda yaralıların da olduğu belirtildi. ABD insansız uçaklarınca Pakistan'ın aşiretler bölgesinde yıl başından beri düzenlenen 50'ye yakın saldırıda 200'den fazla kişi öldüğü ifade ediliyor. ABD'nin Pakistan topraklarına düzenlediği saldırılar, kamuoyunda Amerika karşıtı tepkilere yol açıyor.