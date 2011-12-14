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Dünya

ABD insansız uçağı Şeysel Adalarında düştü NAİROBİ (A.A)

14 Aralık 2011 02:22

-ABD insansız uçağı Şeysel Adalarında düştü NAİROBİ (A.A) - 13.12.2011 - ABD'ye ait pilotsuz bir uçağın Şeysel Adaları'ndaki bir havaalanında düştüğü bildirildi. Yetkililer, Doğu Afrika kıyılarındaki korsanlık faaliyetlerini gözleyen uçağın rutin devriye görevi sırasında ada ülkesi Şeysel'in bir havaalanına düştüğünü söyledi. ABD'nin Mauritius Büyükelçiliği, Amerikan Hava Kuvvetlerine ait pilotsuz MQ-9 Reaper uçağının düşmesi sonrası havaalanında ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti. Uçağın düşmesinin ardından yangın çıktığı ancak kısa sürede söndürüldüğü kaydedildi. Şeyseller sivil havacılık yetkilisi Lina Laurance, uçağın motorunda çıkan sorunlar nedeniyle düştüğünü ifade etti.

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