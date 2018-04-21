ABD insan hakları raporu açıklandı

Nafiz ALBAYRAK / New York, 20 Nisan - ABD Dışişleri Bakanlığı\'nın, yıllık olarak bütün dünya ülkeleri hakkında hazırladığı \'İnsan Hakları Raporu\' yayımlandı.



200 ülke için ayrı ayrı hazırlanan raporda Türkiye\'ye 64 sayfa ayrıldı. Raporda, 15 Temmuz 2016\'daki darbe girişiminden sonra, “Sivil liderlerin, güvenlik güçleri üzerinde etkili bir kontrol sağladıkları ve darbe girişimine yanıt olarak Olağanüstü Hal ilan ederek, binlerce polis ve askeri personelin görevden alındığı\" ifade edildi. Raporda, gözaltına alınan şahısların işkence gördüğü iddiaları en önemli insan hakları sorunu olarak gösterildi.



Ülkenin yıl boyunca önemli siyasi zorluklar yaşadığını belirten ABD Dışişleri, Türkiye\'deki OHAL\'in sürekli uzatıldığına dikkat çekerek, \'bu durumun, toplum ve kurumlar üzerinde birçok temek özgürlüklerin kısıtlanmasına neden olduğunu\' savundu.