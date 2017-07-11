ABD, İngiltere ve Kuveyt'ten Katar çağrısı

ABD, İngiltere ve Kuveyt, Katar krizinin bir an önce sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Kuveyt resmi haber ajansı KUNA, üç ülkenin ortak bildiri yayınlayarak krizin tarafları olan Körfez ülkelerine diyalog başlatmaları çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Mark Sedwill arabuluculuk yapmak amacıyla Kuveyt'e gitti. Tillerson'un temaslarını Katar ve Suudi Arabistan'da sürdüreceği bildirildi.

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Haziran ayı başında "teröre destek verdiği" suçlamasıyla Katar'la diplomatik ilişkilerini dondurmuştu. Arap devletleri 13 maddelik talep listesini kabul etmeyen Katar’a geçtiğimiz hafta yaptırımları daha da artıracakları uyarısında bulunmuştu.

Radikal örgütlere para yardımı yaptığı iddiasını ret eden Doha yönetimi yaptırım kararının Katar'ı zayıflatmak için alındığını savunuyor.

ABD'nin Ortadoğu'daki en büyük askeri üssü Katar’da yer alıyor. Bu nedenle de ABD, Katar krizinin bölgedeki terör ile mücadeledeki askeri faaliyetleri sekteye uğratmasından endişe ediyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/reuters, afp/AG/GA