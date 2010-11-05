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Dünya

ABD, İngiltere ve Fransa'nın 'Nükleer ittifakında' sızıntı mı var?

Fransız Le Monde gazetesi, ABD'nin İran için yeni bir teklif üzerinde çalıştığını yazdı...

05 Kasım 2010 02:00

T24 - ABD'nin, İngiltere ve Fransa'dan habersiz Rusya ve Çin'le masaya oturarak, İran'a yeni bir teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.  

Fransız Le Monde gazetesi, ABD'nin İran için yeni bir teklif üzerinde çalıştığını yazdı. 

Haberde, Fransa ve İngiltere'nin karşı çıktığı teklifin, İran'ın Buşehr Santrali'nin ihtiyacını karşılamak için Rusya'ya 2 bin kilogram zenginleştirilmiş İran uranyumunun sevkiyatını da kapsadığı belirtildi. 

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda uzman Robert Einhorn tarafından gündeme getirilen bu yeni yaklaşımın İngiltere ve Fransa'ya haber verilmeden önce ABD, Rusya ve Çin arasında ele alındığı kaydedildi. 

Fransa Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, haberde, Amerikan planında, bir yıl öncesinin ''bin 200 kilogram zenginleştirilmiş uranyumun Tahran'da sivil araştırma reaktörü için önce Rusya, sonra da Fransa'da yakıt çubuğuna dönüştürülmesi amacıyla İran dışına çıkarılması'' yönündeki teklifin yeniden masaya koyulduğu ifade edildi. 

Haberde, bu durumda İran'ın yılın başından beri biriktirdiği zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmından vazgeçmeyi kabul etmesi gerektiği belirtildi. 

Londra ve Paris'in, bu konuda Rusya ve Çin'den sonra haberdar edilmekten çok rahatsız olduğu belirtilen haberde, İngiltere ve Fransa'nın ''İran tarafından uranyum zenginleştirilmesine bir tür meşruiyet kazandıracağı'' düşüncesiyle bu planı kabule yanaşmadığı da ifade edildi.


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