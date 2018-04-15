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Dünya

ABD, İngiltere ve Fransa, BMGK'ya Suriye'yle ilgili yeni tasarı sundu

BM nezdindeki barış görüşmelerine 'iyi niyetli ve yapıcı' katılım talep ediliyor

15 Nisan 2018 12:54

ABD, İngiltere ve Fransa'nın, BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarının araştırılması çağrısını içeren yeni bir tasarı sunduğu belirtildi.

Liberation gazetesinin haberine göre, yeni tasarıda, insani yardım karşısındaki engellerin kaldırılması ve ateşkes çağrıları yer alırken, Şam'dan ön koşulsuz olarak BM nezdindeki barış görüşmelerine 'iyi niyetli ve yapıcı' katılım talep ediliyor.

Tasarıda ayrıca Suriye'deki kimyasal saldırı iddiaları için 'bağımsız soruşturma açılması' öngörülüyor.

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ABDFransaİngiltereSuriyeBM

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