-ABD, İNGİLİZ TOPRAKLARINDA "MİSKET" DEPOLADI ANKARA (A.A) - 02.12.2010 - Wikileaks internet sitesinin yayımladığı ABD diplomatik yazışmalarla ilgili belgelere göre İngiltere, misket bombasının yasaklanmasıyla ilgili uluslararası anlaşmaya rağmen, topraklarında Washington'ın bu bombaları depolamaya devam etmesine ses çıkarmadı. İfşa edilen mayıs 2009 tarihli bir diplomatik yazışmaya göre İngiltere Dışişleri Bakanlığının bir yetkilisi, ABD'nin misket bombalarını İngiliz toprağında tutmaya devam etmesine göz yumulmasının parlamentodan gizlenmesi gerektiğini ifade etti. Yazışmaya göre, İngiliz hükümeti Amerikalılara misket bombalarını "özel görevler için geçici olarak depolamaları" önerisinde bulundu. Konuyla ilgili ayrıntı bulunmazken, bu metnin, hükümetin ABD'nin silahları depolamaya devam etmesine sessiz kalmaktan yana olduğunu ortaya koyduğu belirtiliyor. Diplomatik yazışma metnine göre, bir İngiliz dışişleri yetkilisi, "misket bombalarının yasaklanmasıyla ilgili anlaşmanın parlamento onay süreci tamamlanıncaya kadar ABD hükümeti ve kendi hükümetinin, bu konuda nihai bir anlaşmaya varmamalarının daha iyi olacağını, böylece İngiliz milletvekillerine, bu talebin belli istisnalara açık olduğu tartışmalarına girmeden, ABD'den misket bombaları mühimmatlarını 2013'e kadar kaldırmalarını talep ettiklerini söyleyebileceklerini" bildirdi. Bu metinde ayrıca, İngiliz topraklarında silahların 2013'ten sonra kalmasıyla ilgili yasağın aşılması için de ABD misket bombalarının çoğunun, Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia adası açıklarında ABD gemilerinde depolandığı anlaşılıyor. ABD'nin misket bombalarını depoladığı büyük bir askeri üssünün bulunduğu Diego Garcia'yı İngiltere'den kiralamıştı. İngiliz kamuoyu ise ABD ordusunun 2013'e kadar mühimmatını buradan alacağı şeklinde biliyor. İngiltere Dışişleri Bakanlığının ayrı bir "yetki" kullanma niyetinin ortaya çıkmasının meclis soruşturmasına yol açacağı belirtiliyor. Dönemin İngiltere Başbakanı Gordon Brown, anlaşmayı zamanında, "çok büyük bir atılım" olarak nitelemişti. İnsan üzerindeki çok büyük yıkıcı etkileri bulunması nedeniyle yasaklanması için mücadele yürütülen misket bombalarının kullanılımı, bu mühimmata sahip olanların diğer ülkelerin kullanmasına, depolamasına ya da transferine destek olmasını yasaklayan Konvansiyon, Aralık 2008'de aralarında İngiltere'nin de bulunduğu 90 ülke tarafından imzalandı. Çatışmalardan sonra bile yıkıcı etkileri süren misket bombaları, havadan ya da karadan atılmasından sonra çok geniş bir alana küçük bombacıklar yayıyor. Bu mühimmatın yasaklanması anlaşmasını ABD ile birlikte önde gelen diğer büyük askeri güçler Rusya, Çin, Hindistan ve Pakistan imzalamamıştı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise "meclisin kasıtlı olarak yanıltıldığını ya da meclisi bilgilendirme taahhüdünü yerine getirmediklerini" reddetti.