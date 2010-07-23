ABD İngiliz Adalet Bakanını ifade için çağırdı

T24- Eski İngiltere Adalet Bakanı Jack Straw, ifade vermesi için, eski Libya ajanı Abdül Basit el Megrahi'nin serbest bırakılma kararını soruşturan Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu'na çağırıldı.



Komisyon, el Megrahi'nin özerk İskoç yönetimince serbest bırakılmasıyla, petrol şirketi BP'nin Libya'yla imzaladığı anlaşma hakkında bağlantı olup olmadığını soruşturuyor.



Jack Straw ise komisyonda ifade verip vermeme hakkında henüz bir karar almadığını söyledi.



Straw, egemen bir devletin, bir başka egemen devletin aldığı kararı soruşturmasının son derece olağandışı olduğunu belirtti.



Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in ise ifade vermesi için Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu'na çağrılmadığı bildirildi.



Komisyon sözcüsü, sadece davete yönelik bir taslak metnin yanlışlıkla yayınlandığını söyledi.



Özerk İskoçya hükümetinin Başbakanı Alex Salmond, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı John Kerry'e bir mektup göndermişti.



Salmond, mektupta, el Megrahi'nin prostat kanserinden ölmek üzere olduğu yolunda verilen tıbbi raporlar sonrası, onu sadece insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını belirtmişti.



'Ömür boyu hapis yatacaktı'





Abdül Baset el Megrahi, 1988 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne sefer yapan Pan Am Havayolları'na ait yolcu uçağına bomba yerleştirmekten suçlu bulunup ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.



"Lockerbie bombacısı" olarak anılan ve 270 kişinin ölümüne neden olmaktan hüküm giyen eski Libya ajanının serbest bırakılması bazı kesimlerce eleştirilmişti.



Olayda ölenlerin 189'u Amerikalıydı.

Son günlerde İngiltere Başbakanı David Cameron, ABD Başkanı Barack Obama ve Amerikalı bazı Kongre üyeleri, El Megrahi'nin serbest bırakılmasının yanlış olduğu yönündeki eleştirileri tekrarlamışlardı.

Petrol şirketi BP'nin, el Megrahi'nin Libya'ya dönüşüne izin verilmesi için İngiliz hükümeti nezdinde temaslarda bulunduğunu doğrulaması, ABD'de bu şirkete yönelik tepkilerin artmasına neden olmuştu.

İngiltere Başbakanı David Cameron ise ABD gezisi sırasında "tümüyle yanlış" olduğunu söylediği eski Libya ajanının serbest bırakılmasına yönelik kararda suçun BP'de olmadığını savunmuştu.