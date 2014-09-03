ABD infaz görüntülerini doğruladı



ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, Steven Sotloff’un infaz görüntülerinin yapılan inceleme sonunda gerçek olduğunun anlaşıldığını söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond da videoyu doğruladı. Bir İngiliz rehineyi kurtarma operasyonunun başarısızlığa uğradığını açıklayan Hammond, terör örgütüne karşı hava operasyonları düzenlenebileceğini söyledi.

Bir çalışma ziyareti için bulunduğu Estonya'da konuya değinen Başkan Barack Obama da "terör örgütünün barbarlığından tiksindiğini" kaydetti. Obama, adaletin sağlanacağını vurguladı.

Irak ve Suriye'nin bir kısmında kontrolü elinde tutan terör örgütü, ABD'nin hava saldırılarına misilleme olarak James Foley'in ardından Steven Sotloff'u kameralar önünde öldürmüştü.

ABD ordusu, bir süredir Irak'ta terör örgütü hedeflerine hava saldırıları düzenliyor.

Florida-Tampa'da bulunan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Karargâhı'ndan verilen bilgiye göre, hava saldırılarının sayısı 124'e ulaştı.