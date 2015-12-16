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ABD, İncirlik'teki F-15'leri geri çekiyor

ABD Savunma Bakanlığı, İngiltere'ye çekilen uçaklarının yerine yenilerinin gönderileceğini söyledi

16 Aralık 2015 20:51

ABD'nin, Türkiye'nin Adana kentinde bulunanan İncirlik Hava Üssü'ndeki 12 F-15 savaş uçağını İngiltere'ye çektiği duyuruldu. Uçaklardan 6 tanesi, geçen ay üsse getirilmişti. 

Wall Street Journal'in haberine göre, Türkiye'deki uçakların geri çekilmesini değerlendiren askeri yetkililer, F-15'lerin her zaman kısa süreyle konuşlandırıldığını belirtti. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yetkililer ise Türkiye'ye yeni savaş uçaklarının gönderileceğini ifade etti.

 

Rus uçaklarının ihlalinden sonra getirildiler

 

Türkiye, Rus uçaklarının 3 ve 4 Ekim’de Türk hava sahasını ihlal etmesinden sonra ABD’den F-15 uçaklarının “Kartal (Eagle)” olarak adlandırılan “C” tiplerinin İncirlik’e konuşlanmasını istemişti. Bunun üzerine ABD; 6 Kasım'da, İngiltere’deki 48’inci “Fighter Wing Üssü”nden gönderdiği altı F-15C’yi İncirlik’e konuşlandırmıştı. F-15C’lerin en önemli özelliği havadan havaya taarruz yapabilmeleri, F 16’lara göre düşman hava araçlarıyla daha etkili it dalaşına girebilmeleri.

Türkiye’nin F-15C’leri Rus uçaklarının olası bir hava sahası ihlalinde bölgeden uzaklaştırılması ve kapsamlı hava operasyonu durumunda hava kalkanı olarak kullanılması için istediği öğrenilmişti.

ABD'nin 13 Kasım'da Türkiye’ye gönderdiği diğer F-15 uçakları ise “Vurucu Kartal" (Strike Eagle) olarak bilinen “E” tipi savaş uçakları. “E” tipi F-15’ler ise havadan karaya seri bombardıman taarruzlarıyla tanınıyor. F-15E’ler, F 16’lara göre daha güçlü mühimmat yükleniyor. F 15 uçakları Rusya’nın Suriye’de konuşlu SU 30 tipi savaş uçaklarıyla benzerlik içeriyor.

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