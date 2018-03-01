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Dünya

"ABD, İncirlik Üssü'nü IKBY'ye ya da Suriye'ye taşımaya hazırlanıyor; Bağdat tepkili”

ABD'nin Türkiye'deki üssü Irak ya da Suriye'nin kuzeyine taşımaya hazırlandığı iddia edildi

01 Mart 2018 03:59

ABD’nin bir süredir ilişkilerinin gergin olduğu Türkiye’deki İncirlik Üssü’nü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) taşıma hazırlığında olduğu iddialarının, merkezi Irak hükümetini rahatsız ettiği iddia edildi. 

IraqiNews’tan Mohamed Mostafa, Irak merkezli Almaalomah haber sitesine dayandırdığı haberinde, Bağdat yönetiminden bir yetkilinin, “Irak hükümeti ABD’nin İncirlik’teki askeri üssünü Kuzey Irak veye Suriye içindeki Kürt bölgelerinden birine taşıyacağı haberlerini hayretle karşılamaktadır” dediğini aktardı. Yetkilinin, “Bağdat, ABD’nin bu yöndeki bir adımını kabul etmeyecek ve Irak topraklarında ABD üssüne müsaade etmeyecektir” diye eklediği kaydedildi. 

Haberde, İsrailli Orta Doğu Uzmanı Benhas Anbari'nin de kısa zaman önce, “ABD’nin İncirlik askeri üssünü Irak veya Suriye’deki Kürt bölgesine taşıyacağını” öne sürdüğü bilgisine de yer verildi.

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