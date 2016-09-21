ABD, ilk kez Suriye'de uçuşa yasak bölgeler istedi

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Şam yönetimini Suriye'de çatışmasızlık anlaşmasını bozan taraf olmakla suçladı. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde konuşan Kerry, "Kilit noktalarda tüm uçakların uçuşu yasaklanmalı" dedi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için "oyunbozan" ifadesini kullanan Kerry, "Suriye uçaklarının muhaliflerin kontrolündeki alanlarda uçuşu yasaklanmalı" diyerek ABD'nin ülkede çatışmasızlık ortamının sürmesi için öne sürdüğü şartları açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan sonra söz alarak konuşan John Kerry, Halep yakınlarındaki yardım konvoyunun hava saldırısına hedef olmasını da gündeme getirdi.

Kerry, "Konvoya düzenlenen saldırı, Rusya'nın ya da Suriye'nin Cenevre Anlaşması kapsamında üzerlerine düşeni yapıp yapamayacakları konusunu sorgulatıyor" diye konuştu.

Lavrov: Eşzamanlı adımlar atmalıyız

Cenevre Anlaşması, Suriye'de iç savaşın taraflarının bir araya gelerek 5,5 yıldır devam eden iç savaşa siyasi bir çözüm bulunmasını öngörüyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, yardım konvoyunu Rusya ya da Suriye'ye ait uçakların vurmadığını ifade etti ve konuyla ilgili uluslararası bir soruşturma heyetinin kurulmasını önerdi.

Lavrov, 9 Eylül'de ABD-Rusya anlaşması sonucu yürürlüğe giren çatışmasızlık anlaşmasının ise işe yaraması için ise hem Washintong'un hem de Moskova'nın eş zamanlı adımlar atması gerektiğini belirtti ve "Aksi takdirde hiçbir yere varamayız" dedi.

Kerry ise Lavrov'un bu sözlerine atıfta bulunarak "Rus Dışişleri Bakanı'nı dinlerken kendimi paralel evrende gibi hissettim" diyerek mevkidaşına tepkisini gösterdi.