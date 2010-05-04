ABD ilk kez nükleer silahlarını açıkladı

T24 - ABD Savunma Bakanlığı, ABD'nin 5113 nükleer savaş başlığı olduğunu açıkladı. Açıklama, Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın, BM'deki Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasını gözden geçirme toplantısındaki konuşması sırasında yapıldı.



Adının açıklanmasını istemeyen bir üst düzey yetkili, 5113 nükleer savaş başlığının yanı sıra imha edilmeyi bekleyen "birkaç bin" savaş başlığı daha bulunduğunu belirtti.



Aynı yetkili, ellerindeki stokun, nükleer savaş başlıklarının 1989'dan bu yana yüzde 75 oranında azaltılmış hali olduğunu söyledi.



Pentagon'un açıklamasıyla bu türden ayrıntıları çok gizli olarak nitelendiren ABD'de ilk kez nükleer savaş başlıkları konusunda resmen bir rakam verilmiş oldu.



AP ajansı, açıklamanın, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın BM'deki Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasını gözden geçirme toplantısında konuşması sırasında yapılmasına dikkati çekti.





