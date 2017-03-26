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Dünya
BBC Türkçe

ABD ilk kez kabul etti: Musul'da sivillerin öldüğü binaları koalisyon uçakları vurdu

ABD Ordusu Irak'ın Musul kentinde yüzden fazla sivilin hayatını kaybettiği belirtilen binaları koalisyon uçaklarının vurduğunu ilk kez kabul etti

26 Mart 2017 15:09

ABD Ordusu Irak'ın Musul kentinde yüzden fazla sivilin hayatını kaybettiği belirtilen binaları koalisyon uçaklarının vurduğunu ilk kez kabul etti.

Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığını duyurdu ancak uçakların hangi ülkeye ait olduğunu açıklamadı.

Açıklamada, koalisyon uçaklarının Irak güvenlik güçlerinin talebi üzerine bölgede operasyon yaptıkları belirtilerek "Operasyonla ilgili ilk veriler, 17 Mart'ta Musul'un batısında sivillerin öldüğü iddia edilen bölgede bir hava saldırısı düzenlendiğini göstermektedir. Koalisyon, sivil kayıplarla ilgili tüm iddiaları ciddiye almaktadır ve olayın meydana geliş şeklini belirlemek üzere inceleme başlatılmıştır." denildi.

'Enkazın altında yüzlerce kişi var'

Cedide mahallesindeki bombardımanda çok sayıda kişinin hala enkazın altında olduğu belirtiliyor.

Bölgedeki gazeteciler, enkazdan Cuma günü 50 ceset çıkarıldığını söyledi.

Musul'dan kaçan bir Iraklı da enkazın altında hala yüzlerce kişi olduğunu anlattı.

Doğrulanması halinde bu, Irak'ın 2003'teki işgalinden bu yana, en fazla sivilin yaşamını yitirdiği olay olacak.

Halk kaçıyor

Bu arada, ABD öncülüğündeki koalisyonun hava saldırıları ve Irak birliklerinin harekatı nedeniyle binlerce kişi IŞİD'in denetimindeki kentten kaçıyor.

Kent sakinleri IŞİD'in sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını ve gençleri savaşmaya zorladığını söylüyor.

Irak Ordusu kenti geri almak için Ekim'de harekât başlatmıştı. Irak askerlerinin yerleşimin çok yoğun olduğu kentin tarihi kesimine yaklaşmakta olduğu belirtiliyor.

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