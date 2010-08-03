-ABD, İLK KEZ HİROŞİMA TÖRENLERİNDE WASHINGTON (A.A) - 03.08.2010 - ABD, Hiroşima'ya atom bombası attıktan 65 yıl sonra, 6 Ağustosta düzenlenecek törenlerde ilk kez temsil edilecek. Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenecek törene BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un da katılacağı belirtilerken, böylelikle ilk kez bir BM Genel Sekreterinin 140 bin kişinin anılacağı törende hazır bulunacağına dikkat çekildi. ABD'nin Japonya Büyükelçisi John Roos'un da 65 yıl sonra Hiroşima'daki anıta çelenk koyması bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanlığı bu girişimle ilgili olarak, ''2. Dünya Savaşının bütün kurbanlarına saygımızı ifade etmek istemekteyiz'' açıklamasında bulundu. ABD'nin 2. Dünya Savaşındaki müttefikleri olan nükleer güce sahip Fransa ve İngiltere'nin de nükleer silahların azaltılmasına yönelik çabalara destek vermek amacıyla törenlere diplomat göndereceği belirtildi. ABD, atom bombalarından dolayı hiç özür dilemedi.