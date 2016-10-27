ABD ilk kez BM'deki Küba oylamasında çekimser kaldı

ABD ilk kez, 1992'den bu yana her yıl BM Genel Kurulu'nda oylanan ve Küba'ya uygulanan ambargolara son verilmesini talep eden karar tasarısına çekimser oy verdi.

ABD'nin BM Büyükelçisi Samantha Power, tarihi kararın tecrit yerine yakınlaşmayı tercih eden yeni politikalarının bir yansıması olduğunu söyledi.

Küba ve ABD arasındaki diplomatik ilişkiler geçen yıl yeniden kurulmuştu ancak Cumhuriyetçi Parti'nin kontrolündeki Kongre, uzun süredir devam eden ambargoların kalkmasına karşı.

Küba'ya yönelik ambargoları kınayan ve kalkmasını isteyen tasarı BM Genel Kurulu'nda 191 ülkenin desteğini aldı.

Oylamada ABD'nin dışında sadece İsrail çekimser kaldı.

BM Güvenlik Konseyi 1992'den bu yana her yıl böyle bir karar tasarısı çıkartıyor ve ABD en başından beri tasarıya şiddetle karşı çıkıyordu.

Power "55 yıldan uzun bir süre tecrit yolunda gittikten sonra yakınlaşma yolunu seçiyoruz" dedi.

Ancak Power çekimser oy kullanmalarının "ABD'nin Küba hükümetinin ağır insan hakları ihlalleri de dâhil tüm politikaları ve uygulamalarıyla görüş birliği içinde olduğu anlamına gelmediğini" vurguladı.

BM'de çekimser oy kullanılması kararı, Küba'ya ambargoların kaldırılmasına karşı çıkan ABD'li politikacıların tepkisini çekti.

Cumhuriyetçi Parti'den Teksas Senatörü Ted Cruz, Küba'ya yönelik ambargoların "daima uyulması ve savunulması gereken ABD yasalarında olduğunu" söyledi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodrigues ise Power'ın çabalarına "minnettar" olduklarını belirtti.

BM Genel Kurulu'nda alınan kararların bağlayıcılığı yok. Ancak tasarılara 25 yıl boyunca yoğun destek verilmesi, Küba'ya dünya kamuoyunun ambargolara karşı olduğunu gösterme fırsatı verdi.

Kübalılar ambargoların ABD'de üretilen tıbbi malzemelerin alınamaması nedeniyle hastaların tedavisini önlediğini ve çiftçilerin tarım yöntemlerini modernize etmelerini önlediğini söylüyor.

Rodriguez "Ambargoların etkilerinden zarar görmeyen tek bir Kübalı aile ve sektör yok" dedi.