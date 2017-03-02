ABD ile YPG gerilimi tırmanıyor

IŞİD'e karşı mücadele için oluşturulan uluslararası koalisyonun komutanı Korgeneral Stephen Townsend, Suriyeli Kürtlerin oluşturduğu Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) Türkiye'ye karşı hiçbir tehdit oluşturmadığını savundu.

Kara gücüyle ABD'nin IŞİD'le mücadelede en önemli müttefiği olan YPG konusunda konuşan Townsend, "YPG'nin Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yönelik tehdit oluşturduğuna ya da Türkiye'ye karşı herhangi bir saldırıyı desteklediğine dair son iki yıl içinde hiçbir kanıt görmedim" ifadesini kullandı.

"Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyorlar"

Townsend, Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'a görüntülü bağlantı yoluyla verdiği brifingde YPG liderleriyle görüşmeleri ve sahadaki gözlemleri sonucunda bu kanıya vardığını, ayrıca YPG yetkililerinin de Türkiye'ye saldırma isteklerinin bulunmadığına dair kendilerine sürekli güvence verdiğini belirtti. Townsend YPG'nin tam tersine Türkiye ile iyi ilişkiler kurma arzusunda olduğunu kaydetti.

Öncesinde Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Twitter hesabından yaptığı paylaşımla YPG'ye açık destek vermiş, YPG'nin kadın militanlarının görüldüğü bir fotoğraf, "Savaşa hazır" ibaresiyle paylaşılmıştı.

"Fırat Kalkanı'nda Minbic etabı başlıyor"

Türkiye'nin Suriyeli muhalif savaşçıların desteğiyle sürdürdüğü Fırat Kalkanı operasyonu çerçevesinde bugün belkemiğini YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) hedef alındığı açıklanmış, muhalif kaynaklar iki köyün SDG'den alındığını bildirmişti. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Fırat Kalkanı operasyonunda yer alan muhalif savaşçıların El Bab yakınındaki iki köyü ele geçirdiğini teyit ederek, "Bu çatışmalar, Fırat Kalkanı çerçevesinde Minbic'i almak üzere operasyonların başladığını gösteriyor" açıklaması yapmıştı.

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rtr,dpa/BK,JD