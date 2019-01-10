"ABD ile yaşanan Suriye gerginliği TL'yi vuruyor"

Hürriyet yazarı Erdal Sağlam Türkiye'nin ABD ile yaşadığı Suriye gerginliğininin TL'ye değer kaybettirdiğini savundu. Sağlam, "Piyasaların son günlerdeki TL’nin değer kaybı için üzerinde durdukları en önemli ihtimal Suriye’de yeniden yaşanmaya başlayan gerginlik. Daha doğrusu Suriye konusunda ABD ile yaşanan görüş ayrılığı denilebilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusunda yönelik olarak sarf ettiği "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerinin ardından ABD yönetimi Suriye'den çekilme kararı almış, ancak sürecin zamanlaması konusunda farklı açıklamalar yapılmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Bizim YPG/PKK'ya yönelik operasyonumuz ABD'nin çekilmesine bağlı değil" demişti. Çavuşoğlu, "Koskoca bir devletin, NATO müttefikliğimize rağmen terör örgütüne sığınması doğru bir şey değil. Recep Tayyip Erdoğan bir söz verdiği zaman durur" ifadesini kullanmıştı.

Sağlam'ın "Suriye gerginliği TL’yi vuruyor" başlığıyla (10 Ocak 2019) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

TL’de iki haftadır yaşanan değer kaybı devam ediyor. Son 10 gün içinde TL’nin değer kaybı yüzde 5’leri bulurken, Hazine faizlerinde de artış devam ediyor. Bu gelişmeler ışığında Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentisinin de artık kalmadığını söyleyebiliriz.

Kurlarda son günlerde yaşanan artışın en önemli nedeninin Suriye’de yaşanan gerginlik olduğu belirtiliyor. Aslına bakacak olursak, “Ne olursa olsun gelip TL’yi vuruyor” da denilebilir. Piyasa oyuncuları “lafın gelişi; dolara karşı başka gelişmekte olan ülke paraları 3 değer kazanırken TL 1 değer kazanıyor, diğer paralar 1 değer kaybederken TL 3 kaybediyor” diyerek, TL’deki sürekli negatif ayrışmanın devam ettiğini vurgulamaya çalışıyorlar.

Bunun nedeni ise çok açık; uygulanan politikalar ileriye dönük olarak güven vermekten uzak. Yani Ağustos’taki kur atağından sonra TL bir miktar kaybettiklerini geri almış olsa da, bundan sonra olumlu seyrin devam edeceği konusunda piyasalara güven verilebilmiş değil. Piyasaların son günlerdeki TL’nin değer kaybı için üzerinde durdukları en önemli ihtimal Suriye’de yeniden yaşanmaya başlayan gerginlik. Daha doğrusu Suriye konusunda ABD ile yaşanan görüş ayrılığı denilebilir. Trump’un “Suriye’den çıkıyoruz” sözü üzerine içeride aşırı olumlu bir havanın oluştuğu görülürken, çekilmenin kolay olmayacağının ortaya çıkması, Türkiye’nin Suriye’deki olası hareketi konusunda uzlaşmaya varılmamış olması, bu kez de piyasaları bozmaya başladı. Piyasa oyuncuları Rahip Brunson’dan sonra TL’deki büyük değer kazancını hatırlatarak, Türkiye-ABD ilişkilerinde yaşananların, ABD’yi değil ama, Türkiye’yi çok derinden etkilediğini hatırlattılar.

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