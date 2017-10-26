ABD ile vize sorunu ve jeopolitik risklerle dolar 3.77 lirayı aştı

İstanbul, 26 Ekim (DHA) - ABD ile yaşanan vize sorunu ve Suriye ve Irak\'taki çatımalara bağlı jeopolitik risklerle dolar 3.77 lirayı aştı.

ABD\'nin, Türkiye Adalet Bakanlığı heyetine vize vermediğine ilişkin haberlerin ardından hızla tırmanan dolar dün gece küresel piyasalarda 3.80 lra sınırını da aşarak 3.8081 lirayı gördükten sonra, güne 3.75 lirada başladıktan sonra tırmınışını sürdürdü ve 3.7741 liraya kadar çıktı.

Avrupa Merkez Bankası\'nın, uzun süredir gündemde olan \"tahvil alımlarını azaltma kararı\"nı bugün açıklayacağı beklentisiyle, 1.1832 liraya kadar yükselen euro da 4.46 - 4.47 lira aralığında hareket ediyor.

Dövizlerde yükselişi destekleyen gelişmelerden birisi de, Fransa’nın Strasbourg kentinde düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Zirvesi\'ndeki gelişmeler oldu. Zirvede, daha önce Türkiye\'ye verilmesi planlanan 217 milyon euroluk desteklerin 80 milyon euro kısıtlanmasını öngören bir öneri verildi. Bugün yapılması beklenen oylamada önerinin benimsenmesi durumunda, bu miktarın 50 milyon euroluk bölümü derhal kesilecek, kalan 30 milyon eurolu kısıntı da daha sonraki dönemde uygulanacak.

Dolar ve eurodaki yükselişin de etkisiyle, Borsa İstanbul Endeksi güne yüzde 0.06 düşüşle 108 bin 293 puandan başladı ve düşüş ilk yarım saatte yüzde 0.21\'i buldu ve endeks 108 bin 127 puana geriledi.