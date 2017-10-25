ABD ile vize sorunu ve jeopolitik risklerle dolar 3.73 liranın üzerinde (2)

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Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Ekim (DHA) - ABD ile vize sorunundaki yeni gelişmeler ve Irak ve Suriye\'deki çatışmalara odaklanan bölgedeki jeopolitik risklerin sürmesiyle, dolar 3.73 liranın üzerine çıktı.

ABD\'nin, Türkiye Adalet Bakanlığı heyetine vize vermediğine ilişkin haberlerin ardından hızla tırmanan dolar 3.7597 liraya kadar çıkarak 3.76 liraya dayandı. Dolar, iç piyasadaki işlemlere 3.73 - 3.74 lira aralığında, euro da parite etkisiyle 4.40 - 4.41 lira aralığında başladı.

Borsa İstanbul Endeksi de, yeni güne yüzde 0.33 yükselişle 107 bin 560 puandan başladı ve kazanımlarını artırarak, yüzde 0.45 artışla 107 bin 689 puana çıktı.

Başkan Donald Trump\'ın şirketlerin vergilerini azaltmayı öngören düzenleme hazırlığına bağlı olarak yükselen ABD\'de Wall Street Borsası\'nın Dow Jones Endeksi de yüzde 0.72 artışla 23 bin 441 puana çıkarak rekor tazeledi.

\"Negatif ayrışma devam edebilir…\"

İş Yatırım\'ın, \"Negatif ayrışma devam edebilir…\" başlıklı günlük piyasa bülteninde, \"Doların güçlenmesi ve 10 yıllık tahvil faizinin 200 günlük ortalamasını geçmesi ABD hisse senetlerindeki yükseliş eğilimini değiştirmedi\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

\"Beklentinin üzerinde gelen şirket karları Wall Street’i yeni zirvelere taşıdı. Gelişmekte olan varlıklarda ise yerel paralardan başlayarak, devlet tahvillerine ve hisse senetlerine yayılan bir tedirginlik hakim.

\"Küresel büyümenin hızlandığı bir konjonktürde doların güçlenmesini ve 10 yıllık devlet tahvillerdeki yükselişi gelişmekte olan hisse senetleri için bir tehdit olarak görmüyoruz.

\"Geçmiş veri yerel para birimlerinin ve tahvillerin değer kaybetmesine rağmen gelişmekte olan hisse senetlerinin Wall Street’in liderliğinde yükselebildiğini gösteriyor.

\"Ancak Ortadoğu’da yaşanan güç savaşı ve Batı ile yaşanan gerginliğin yabancı yatırımcıların Türkiye’ye yönelik risk algısını bozmaya başlaması bizi endişelendiriyor.

\"Gelişmekte olan hisse senetlerine göre yüzde 38 ıskontoya ve Arjantin’den sonra en yüksek nominal faize rağmen yabancı yatırımcıların gelmekte nazlanması rahatsızlık verici.

\"Kısa vadede Türkiye piyasaları dünyadan negatif ayrışmaya devam edebilir.\"