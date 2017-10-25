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Ekonomi

ABD ile vize sorunu ve jeopolitik risklerle dolar 3.73 liranın üzerinde

İstanbul, 25 Ekim (DHA) - ABD ile vize sorunundaki yeni gelişmeler ve Irak ve Suriye'deki çatışmalara odaklanan bölgedeki jeopolitik risklerin sürmesiyle, dolar 3

25 Ekim 2017 11:44

İstanbul, 25 Ekim (DHA) - ABD ile vize sorunundaki yeni gelişmeler ve Irak ve Suriye\'deki çatışmalara odaklanan bölgedeki jeopolitik risklerin sürmesiyle, dolar 3.73 liranın üzerine çıktı.
ABD\'nin, Türkiye Adalet Bakanlığı heyetine vize vermediğine ilişkin haberlerin ardından hızla tırmanan dolar 3.7597 liraya kadar çıkarak 3.76 liraya dayandıktan sonra, günün ilk saatlerinde 3.73 - 3.74 lira, parite etkisiyle 4.4039 liraya kadar yükselen euro da 4.39 - 4.40 lira aralığına döndü.
Yeni haftaya yüzde 0.30 düşerek 108 bin 167 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi de haftanın ilk gününü yüzde 1.09 düşüşle 107 bin 303 puandan kapatıktan sonra, Salı günü de yüzde 0.09 kayıpla 107 bin 206 puana geriledi.
Buna karşılık, Başkan Donald Trump\'ın şirketlerin vergilerini azaltmayı öngören düzenleme hazırlığına bağlı olarak yükselen ABD\'de Wall Street Borsası\'nın Dow Jones Endeksi de yüzde 0.72 artışla 23 bin 441 puana çıkarak rekor tazeledi.

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