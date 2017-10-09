ABD ile vize sorunu: Dolar 3.78 lirayı gördü, euro 4.4453 lira ile yeni rekor kırdı

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İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Türkiye\'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerinin askıya alınmasıyla tırmanışa geçen dolar 3.78 lirayı aşarken, euro 4.4453 lira ile tüm zamanların rekor düzeyine tırmandı.

ABD Büyükelçiliği\'nin, vize hizmetlerinin askıya alınmasına ilişkin kararının hemen ardından dolar 3.78 lirayı görerek Nisan ayından bu yana en yüksek düzeyine çıktıktan sonra 3.74 lira düzeylerine, euro da 4.4453 liralık tarihi rekor düzeyden 4.40 liranın altına çekildi.

Liranın yüzde 4.0 dolayında kayıp yaşamasına neden olan sert tırmanışların ardından yeni günün ilk işlemlerinde dolar 3.71 - 3.72 lira ve euro da 4.36 - 4.37 lira aralığına çekildi.