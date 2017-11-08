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ABD ile vize krizi yumuşadı, konsolosluğun karşısındaki kafeler temizliğe başladı...

İşletmeciler konsolosluğun yeniden açılmasından memnun

08 Kasım 2017 11:49

Sınırlı vize verileceği açıklaması sonrası ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’na gidenler oldu ancak yetkililer internetten randevu alınabildiğini ama vize işlemlerinin bugün (8 Kasım 2017) başlayacağını söyleyerek gelen vatandaşları geri gönderdi. Vize krizi nedeniyle bir aydır kapalı olan ABD Konslosluğu karşısındaki işletmelerde de hazırlıklar başladı. 

Habertürk'ten Akıncan Abadan ve Gökhan Artan'ın haberine göre kafelerin camları, yerleri silindi, bugüne hazır hale getirildi. Vize krizinin başladığı 8 Ekim tarihinden bugüne 37 ABD vatandaşının karardan etkilendiği öğrenildi. İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen 37 ABD vatandaşına Türkiye’ye giriş yapamayacakları bildirildi. ABD’li yolcular geldikleri ülkelere geri döndü.

Kafeler açıldı

Krizin yumuşamasıyla ABD'nin Başkonsolosluğu karşısında 1 aydır kapalı olan kafeler de temizlik yapıp kepenk açtı. Konsolosluk çevresinde bulunan kafelerin sahipleri gelişmelerden memnun.

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