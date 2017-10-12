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Ekonomi

ABD ile vize gerginliğiyle dolar yeniden 3.66 lirayı aştı

İstanbul, 12 Ekim (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD ile vize gerginliğiyle ilgili sert açıklamalarının ardından dolar yeniden yükselerek 3

12 Ekim 2017 17:43

İstanbul, 12 Ekim (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, ABD ile vize gerginliğiyle ilgili sert açıklamalarının ardından dolar yeniden yükselerek 3.66 lirayı aştı.
Erdoğan\'ın konuşması öncesi 3.64 lira dolayında olan dolar 3.6644 liraya kadar çıkarken, euro da 4.33 lira düzeyinden 4.3511 liraya kadar çıktı.
Erdoğan valiler toplantısındaki konuşmasında, \"Koskoca ABD\'yi Ankara\'daki bir büyükelçi yönetiyorsa yazıklar olsun; çünkü takınılan tavır aslında budur. Sen benim stratejik müttefikime böyle davranamazsın demeleri lazımdı ama diyemediler\" dedi.

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