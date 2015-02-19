ABD ile Türkiye Suriyeli muhalifleri eğitecek



ABD ve Türkiye arasında uzun süredir müzakere edilen mutabakat metni, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nda Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass tarafından imzalandı.

Mutabakatın iki ülke arasındaki stratejik ortaklık çerçevesinde atılmış önemli bir adım olduğuna

dikkati çeken Sinirlioğlu, "Komşu coğrafyamızda ve dünyanın diğer farklı yerlerinde çok kaotik durumlar yaşanıyor. Dolayısıyla birlikte çalıştığımızda bir fark yaratacağımıza inanıyoruz" dedi.

ABD Büyükelçisi Bass ise “Bunun yalnızca başlangıç olduğu ve daha yapacak çok şeyimiz olduğu konusunda size katılıyorum" dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise anlaşmaya ilişkin açıklamasında, "Eğitip donattığımız unsurların tabii ki IŞİD ile mücadele etmesi beklenmektedir ama aynı şekilde rejim unsurlarıyla da mücadele etmesi beklenmektedir. Bu konuda ABD ile aynı düşünüyoruz" dedi.

Türkiye ve ABD'nin ortak uygulayacağı programın önümüzdeki günlerde başlaması öngörülüyor.

ABD ordusu, IŞİD ile mücadele kapsamında Suriye dışındaki bölgelerde Suriyeli muhalifleri eğitmek için 400’den fazla asker göndermeyi planladıklarını bildirdi.

Diplomatik kaynaklar programın amacının, Suriye'de Cenevre Bildirisi temelinde gerçek bir siyasi dönüşümün gerçekleştirilmesi olduğunu ifade etti.