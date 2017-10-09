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ABD ile Türkiye arasındaki 'vize' krizi kimi, nasıl etkiler?

Vizesi olmayanlar vize başvurusu yapamayacak

09 Ekim 2017 12:50

ABD ve Türkiye'nin vize işlemlerini karşılıklı olarak askıya alması, "Vize yasağından kimler etkilenecek?" sorusunu gündeme getirdi. Yasaktan uçuşlar da etkilenecek.

Washington ve Ankara’nın karşılıklı aldığı ‘başvuruları askıya alma’ kararından, halihazırda, vizesi olanlar, ya da vize başvurusu yapıp onay alanlar etkilenmeyecek.

Bunun dışında kalan ve seyahat etmek isteyen Türk ve ABD vatandaşları mağdur olacak.

NTV'in haberine göre; bugün, ABD’ye gitmek isteyen ve vizesi olmayan Türk vatandaşları, ABD Büyükelçiliği’ne ve Konsolosluğu’na giderek başvuru yapamayacak.

Karar diplomatik dahil bütün pasaportlar için geçerli olacak. Türk vatandaşları diplomatik, turistik, iş, öğrenci, işçi ve gazeteci dahil hiçbir vizeyi ikinci bir karar açıklanana kadar alamayacak.

ABD vatandaşları ise Türkiye’ye gelmek istediklerinde ya internet üzerinden e-vize başvurusu yaparak, ya da uçağa bindikten sonra Türk gümrüklerinde yani kapıda vize alabiliyorlardı.

ABD vatandaşları da ikinci bir karara kadar, vize başvurusu yapamayacaklar. e-vize başvurusu için karar internet sitesinde uygulanmaya başlandı. Sistemden ABD uyruğu çıkarıldı.

Kapıda vize uygulamasının askıya alınması ise ivedilikle başlatılacak. Yetkililer, bugün Türkiye’ye inecek uçaklardaki ABD vatandaşların bundan etkilenmeyeceğini ancak hızla kararın uygulanacağını söyledi.

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