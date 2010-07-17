ABD ile stratejik ortaklıktan model ortaklığa geçiş

T24- Türkiye İhracatçılar Meclisi, MÜSİAD ve 52 işadamından oluşan heyetle ABD'ye çıkarma yapan Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan "ABD'nin yıllık 1.6 trilyon dolarlık ithalatı var. Stratejik ortaklığımızı bundan böyle model ortaklığa dönüştürüyoruz. ABD ile olan ticaretimizi 10 katına çıkaracağız" dedi.



Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, MÜSİAD Başkanı Ömer Cihat Vardan ve işadamlarından oluşan 52 kişilik heyetle bugün ABD'ye gitti. Amerika'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda açıklama yapan Çağlayan, " Bu çok önemli bir ziyaret. Bu güne kadar gerek iş adamları bazında gerek bakan düzeyinde gidilmemiş yerlere gidiyoruz. Amerika'ya yapılacak ziyaret bu anlamda son derece önemli. Sektörlerin başkanları ile beraber Amerika'ya gidiyoruz" dedi.



ABD'nin dünyanın en büyük ithalatçısı olduğuna dikkat çeken Çağlayan, "ABD'nin geçen yılki ithalatı 1,6 trilyon dolardır. Ama Türkiye'nin ABD'ye yapmış olduğu ihracat son derece kısıtlı. 2009 yılında ABD ile dış ticaretimizde 3,2 milyar dolarlık ihracatımıza karşılık ABD'nin bize ihracatı 8,5 milyar dolardır. Dolayısıyla 12 Milyar Dolar'a yakın bir dış ticaret hacmimiz var. Bu yeterli değil. Bir kere ihracatımızı 15-16 milyar dolar seviyesine çıkarmamız gerekiyor. Yapabilir miyiz, çok rahat yaparız. ABD ile ticaret hacmimizi 10 katına çıkaracağız" diye konuştu.



Bakanlık olarak ABD'yi eyaletler bazında incelemeye aldıklarına değinen Çağayan " ABD 50 eyaletten oluşuyor. Türkiye açısından potansiyel olarak 6 büyük eyalet var. Şimdi 4 büyük eyalete Kaliforniya, İllinois, Teksas'a gidiyoruz. Örneğin sadece Kaliforniya tek başına devlet olsaydı dünyanın 7'inci büyük ekonomisi olurdu. İthalatı bizim ithalatımızın iki katından fazla, ihracatı bizim ihracatımızdan çok daha fazla. Yaklaşık 500 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmine sahip olan bir eyalet. Gezimize Şikago'dan başlıyoruz. ABD'nin ithalat profilini incelemek için ihracatçı birliklerimizi de götürüyoruz. ABD'deki Türk iş adamları ile bir araya geleceğiz. Dolu dolu bir seyahat olacak. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Obama'nın başlattığı stratejik ortaklıktan model ortaklığa geçişin adımlarını atıyoruz. Bu güne kadar el yordamıyla giden ABD ile ticaretimizle ilgili artık bir yol haritamız var. Hangi eyaletin hangi mala ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyoruz " şeklinde konuştu.

