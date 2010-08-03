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Dünya

ABD İLE RUSYA'DAN İLK ORTAK TATBİKAT WASHINGTON (A.A)

03 Ağustos 2010 15:09

-ABD İLE RUSYA'DAN İLK ORTAK TATBİKAT WASHINGTON (A.A) - 03.08.2010 - Amerikan ve Rus savaş uçaklarının, hava korsanları tarafından kaçırılan uçaklara müdahale konusunda ilk kez ortak savunma tatbikatına katılacağı bildirildi. Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığından (Norad) yapılan yazılı açıklamada, ''Vigilant Eagle'' adı verilen tatbikatta savaş uçakları, keşif uçakları ile her iki ülkeye ait ikmal uçaklarının yer alacağı, ayrıca Amerikalı, Rus ve Kanadalı subayların tatbikata çeşitli komuta merkezlerinden katılacağı belirtildi. Açıklamada, teröristler tarafından bir Amerikan yolcu uçağının kaçırılmasının tatbik edileceği belirtildi. Tatbikatta savaş uçakları kaçırılan uçağa yaklaşmaya çalışacak. Pilotlar, başka milletlerden meslektaşlarıyla kaçırılan uçağı yakalama ve ulusal sınırların dışına çıkarma tatbikatı yapacak. Yazılı açıklamada bu ortak tatbikatın, Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri ile Norad arasında, havada olası terör tehditlerini önlemek amacıyla işbirliğinin ilerlemesine katkıda bulunacağı belirtiliyor.

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