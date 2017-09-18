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Dünya

ABD ile Rusya Suriye'yi görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov New York'ta görüştü

18 Eylül 2017 14:59

ABD'nin New York kentinde bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Suriye'deki askeri operasyonlarda ABD ile Rusya arasındaki çatışmasızlık konusunu bir kez daha görüştüğü bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Tillerson-Lavrov görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

72'nci Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için New York'ta bulunan iki bakanın akşam saatlerinde bir araya geldiğini belirten Nauert, "İki bakan, Suriye'deki askeri operasyonlarda (iki ülke arasındaki) çatışmasızlık hali, şiddetin azaltılması ve 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca Cenevre sürecinin ilerlemesi için gerekli koşulların oluşturulması konularını bir kez daha masaya yatırdı." ifadelerini kullandı.

BM Genel Kurulu toplantıları için New York'ta toplanan çok sayıda ülke liderinin, Suriye ve Ortadoğu'daki konuları kapsamlı şekilde ele alması bekleniyor. Toplantılarda Rusya'yı Dışişleri Bakanı Lavrov temsil ediyor.

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