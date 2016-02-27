ABD ile Rusya sözcüleri birbirine girdi: Biz çeneni kapatmadan neler olduğunu öğrenme şansın var

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’li mevkidaşı Mark Toner’in Rusya’ya yönelik ''İş yapın ya da çenenizi kapatın'' açıklamasına yanıt verdi. Zaharova, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Mark, Rus tarafı henüz çeneni kapatmadan Suriye’de gerçekte neler olup bittiğini öğrenme şansınız var” dedi. Zaharova ayrıca ''“Eğer böyle bir konuşma tarzı Amerikalı diplomatlar arasında yaygınsa çenelerini kapatmayı, iş arkadaşlarınıza emredin” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, “İş yapmanın ya da çeneyi kapatmanın zamanı geldi. Rusya’nın Suriye’de uzlaşı, ateşkes ve iktidar geçişine yol açacak siyasi süreçle ilgili ciddi niyetleri olduğu konusunda laf değil icraat göstermesinin zamanı geldi” demişti.

''İş arkadaşlarınıza emredin''

ABD’li mevkidaşının kullandığı üslupla ilgili şaşkınlığı dile getiren Mariya Zaharova, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Eğer böyle bir konuşma tarzı Amerikalı diplomatlar arasında yaygınsa, çenelerini kapatmayı iş arkadaşlarınıza emredin” dedi.

Rus sözcü, “Rusya Savunma Bakanlığı’nda bugün Suriye’deki ateşkesin başlamasına ilişkin basın toplantısı yapıldı. Net, anlaşılır, hatta Rusya’dan alınan ateşkes bölgeleri haritasıyla ilgili soruları yanıtlayamayan sizin anlayacağınız biçimdeydi. Yani Mark, Rus tarafı henüz çeneni kapatmadan Suriye’de gerçekte neler olup bittiğini öğrenme şansınız var” diye yazdı.