ABD ile Rusya BM'de kapıştı

Rusya'nın Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlığını tanıma kararının ardından ilk kez toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde ABD ve Rusya arasında gerginlik yaşandı.



Konsey Gürcistan'ın talebi doğrultusunda Gürcistan'daki durumu ve Rusya'nın tanıma kararını değerlendirmek üzere acil bir toplantı yaptı. Tüm gün boyunca süren toplantılarda Rusya, Konsey üyelerinin çoğunluğu tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.



Konsey toplantılarında Rusya'ya genellikle yakın duran Çin'in daimi temsilcisi hiç söz almadı. Somut olarak hiçbir bildiri ya da kararın kabul edilmediği toplantıda, Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vitali Çurkin ile ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Alejandro Wolff arasında karşılıklı suçlamalar oldu.



Wolff toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya'nın Gürcistan'ın topraklarına girmesinin ve güç kullanmasının BM Ana Sözleşmesine aykırı olduğunu belirterek Rusya'nın Gürcistan'ın Güney Osetya bölgesinde yaşayan Rus vatandaşlarını koruma bahanesinin gerçek olmadığını söyledi. Rus Büyükelçi Çurkin ise Wolff'un söylediklerinin "ikiyüzlülük" olduğunu belirterek ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 2003 yılında Irak'a kitle imha silahlarının bulunduğu gerekçesiyle girdiklerini anımsattı.



Wolff ve Çurkin atıştı



Çurkin, "ABD'nin değerli temsilcisine kitle imha silahlarını sormak istiyorum, Irak'ta onları buldunuz mu yoksa hala arıyor musunuz?" diye konuştu.



Wolff ise bunun üzerine söz alarak bu benzetmenin son derece yanlış olduğunu söyledi. Wolff "Ben psikolog değilim ve Büyükelçi Çurkin'in bu çağrışımı nasıl yaptığını da bilmiyorum. Irak'la ilgili ne bir toprak hırsı ne de Irak'ı parçalama söz konusu" dedi. Konsey'in toplantısında Çurkin ve Wolff arasında bu derece bir atışma ilk kez oldu.



Çurkin konuşmasında NATO'nun 1999 yılında Sırbistan'ı bombalamasına da değindi ve Kosova ile Güney Osetya ve Abhazya'nın durumu arasında benzerlik olduğunu ima etti. Bunun üzerine söz alan İngiltere Büyükelçisi John Sawers ise bu benzetmenin doğru olmadığını vurgulayarak "NATO'nun askeri müdahalesinin birden fazla ülke tarafından insani bir krizi önleme amacıyla ortaklaşa yapıldığını ve Kosova'nın bağımsızlığının 9 yıl süren BM yönetiminin ardından geldiğini" ifade etti. Sawers



Gürcistan'daki durumda ise Rusya'nın güç kullanarak tek başına komşu bir ülkenin sınırlarını yeniden çizme girişiminde bulunduğunu söyledi.



Toplantıda Fransa, Rusya'yı tanıma kararından dolayı kınarken İtalyan temsilci kararın Gürcistan'daki krizi daha da tehlikeli hale getirdiğini söyledi.



Gürcistan Büyükelçisi Irakli Alasania ise bir kez daha Rusya'nın ulusal egemenliğini ve uluslararası hukuğun temel ilkelerini ihlal ettiğini belirtti, bu tanımanın Kafkaslar'da ayrılıkçı hareketler üzerinde son derece olumsuz etkisi olacağını vurguladı.



Çin'den yeterli destek gelmedi



Konsey'de genel olarak Çin'den destek alan Rusya bu kez aynı desteği görmedi. Çin'in Daimi Temsilcisi toplantıda söz almadı, aynı şekilde Rusya'ya yakın duran Libya ve Vietnam temsilcileri de sessiz kaldılar.



Bu arada Konsey, Güney Osetya ve Abhazya'dan temsilcilerin Konsey'de konuşma yapma taleplerini de kabul etmedi. Sadece Güney Afrika Büyükelçisi Dumisani Kumalo Moskova'ya giderek ABD elçiliğinden vize talebinde bulunan Güney Osetya ve Abhaz temsilcilerin Konsey'e hitap etme isteklerine destek verdi.

