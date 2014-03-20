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Dünya

ABD ile Rusya arasında Tolstoy kavgası

ABD'nin BM Daimi temsilcisi Power'ın, 'Rus elçi, Tolstoy ve Çehov'dan daha büyük bir hayal gücü olduğunu gösteriyor' demesi üzerine BM'de gerginlik yaşandı

20 Mart 2014 13:10

BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna'daki gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda ABD elçisi Samantha Power ile Rusya elçisi Vitaly Churkin arasında "Tolstoy" gerginliği yaşandı.

ABD'nin BM Daimi temsilcisi Power'ın, "Rus elçi, Tolstoy ve Çehov'dan daha büyük bir hayal gücü olduğunu gösteriyor" dedi.

ABD elçisi Power'ın bu açıklamasına sert tepki gösteren Rusya'nın BM daimi temsilcisi Churkin, bu ifadenin kendisine ve ülkesine saygısızlık olduğunu söyledi.

Kırım'da yapılan referandumun halkın tercihini gösterdiğini savunan Rusya'nın BM Daimi temsilcisi Vitaly Churkin, Rusya'nın Ukrayna'da Rusça konuşan halkın güvenliğini sağlama sorumluluğu olduğunu öne sürdü.

Bu iddialara karşı çıkan ABD'nin BM Daimi temsilcisi Samantha Power şunları söyledi: "Rusya temsilcisi, sözde referandumun demokratik prosedürler çerçevesinde ve bir dış müdahale olmadan yapıldığını söylüyor. Rusya büyük edebiyatçılarıyla tanınır. Ancak şu anda duyduklarımız, Rus elçinin, Tolstoy ve Çehov'dan daha büyük bir hayal gücü olduğunu gösteriyor."

 

'Bana ve ülkeme saygısızlık'

 

ABD elçisinin bu sözleri üzerine yeniden söz alan Churkin, "Bu tavır ve sözler bana ve ülkeme saygısızlıktır" dedi.

Kırım'daki gelişmelere de sert tepki gösteren Beyaz Saray, yine de çözüm için diplomasiyi tercih ediyor.

 

Obama diplomasi diyor

 

ABD Başkanı Barack Obama, Ukrayna'da Rusya'ya karşı askeri bir eylemde bulunmayacağını söyledi.

Diplomasinin daha iyi bir yol olduğuna işaret eden Obama, "Ukraynalılar bile bizim Rusya ile askeri anlamda angajmana girmemizin uygun düşmediğinin ve Ukrayna için de bunun iyi olmadığının farkındadır" dedi.

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