ABD ile Rusya arasında seks görüntüleri krizi

ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Berlye, Rusya Dışişleri Bakanlığını, Amerikalı bir diplomatı, "düzmece seks" görüntülerini internette yayımlayarak lekelemeye çalışmakla suçladı.



Berlye, ABC televizyonuna yaptığı açıklamada, Rus basınında yer alan ve Amerikalı diplomatı hayat kadınlarıyla gösteren görüntülerin, "çok net bir şekilde düzmece" olduğunu belirterek, "Sanırım burada ABD-Rusya ilişkilerinin daha da iyileşmesini istemeyen insanlar var. Bu talihsizlik" dedi.



Büyükelçi Berlye, geçen ay Komsomolskaya Pravda gazetesinin "www.kp.ru" internet sitesinde yayımlanan görüntüde, Amerikalı diplomat Kyle Hatcher'ın gerçek bir görüntüsünün, Moskova'daki bir otel odasında birlikte olan bir çiftin görüntüsüyle montajlandığını savunarak, "Kyle Hatcher yanlış bir şey yapmadı. Gördüğümüz görüntüler çok net bir şekilde değişik kliplerin montajlanması, hattı bazıları da çok net bir şekilde sahteydi" diye konuştu.



Hatcher'ın ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nde siyasi işlerde çalıştığı, dini, sivil toplum ve insan hakları örgütlerine yönelik yardımlardan sorumlu olduğu kaydedildi.



Rusya'da Hatcher'ın işinin tanımından rahatsız insanların bulunabileceğini ifade eden Büyükelçi Berlye, "Kendisinin iş tanımından rahatsız olanlar bu sayede Hatcher'ın temasta olduğu kişiler üzerindeki itibarını düşürmek istemiş olabilir. Benim kendisine güvenim tam ve büyükelçilikteki çalışmasına devam edecek" dedi.

