ABD ile Rusya arasında 'konvoy' krizi



BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura yardım konvoyuna yönelik saldırıyla ilgili 'derin öfke' duyduğunu ifade ederken, BM yardım çalışmaları direktörü Stephen O'Brien, yardım çalışanlarına yönelik saldırının kasıtlı düzenlenmiş olması durumunda 'savaş suçu' sayılabileceğini söyledi.

BM yetkilileri, Halep bölgesine yardım malzemeleri taşıyan kamyonlardan oluşan konvoyun, bölgedeki çatışan taraflarla yoğun müzakereler eşliğinde hazırlandığını ve açık bir şekilde insani yardım nakliyesi işaretleriyle donatıldığını vurguluyor.

AFP haber ajansının üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı habere göre Washington, saldırının sadece Rusya ya da Suriye rejimi tarafından düzenlenmiş olabileceği görüşünde. AFP'ye konuşan yetkili, konvoya yönelik saldırının Suriye'ye barış getirme çabalarına ağır bir darbe olduğunu belirterek, "Rusya kendisi bu tür eylemlere girişmeme, ama aynı zamanda Suriye rejimini de engelleme yükümlülüğü altındadır" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault da saldırıyı en sert şekilde kınadığını belirterek, "Bu olay Suriye'de çatışmaların acilen sona ermesi gerekliliğini göstermektedir" açıklaması yaptı.

BM verilerine göre pazartesi günü Halep'in batısındaki Urm Kübra kasabasındaki hava saldırısında yardım malzemesi taşıyan en az 18 kamyon hasar gördü. Konvoyun BM ve Kızılay'a ait 31 araçtan oluştuğu, Urm Kübra'da acil yardıma muhtaç 78 bin kişiye malzeme taşıdığı belirtildi. BM yetkilisi O'Brien, saldırıda Suriye Kızılayı'na ait bir depo ile bir kliniğin de isabet aldığını açıkladı. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de saldırıda 12 Kızılay çalışanıyla kamyon şoförlerinin öldüğünü bildirdi.

ABD ve Rusya'nın geçen hafta üzerinde anlaştıkları ateşkes, pazartesi günü Suriye ordusunun yaptığı açıklamayla sona ermişti.