ABD ile Rusya arasında ipler kopuyor

Suriye'nin Halep kentindeki bombardıman nedeniyle ABD ile Rusya arasında ipler kopma noktasına geldi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Halep'teki harekat nedeniyle Rusya ile görüşmeleri sona erdirmenin eşiğinde olduklarını belirterek, "Müzakereleri askıya almanın eşiğinde olduğumuzu düşünüyorum. Bu tür bir bombardıman yaşanırken oturup birşeyleri ciddiye almaya çalışmak gerçekçi değil" diye konuştu. Kerry, ABD'nin diğer seçenekleri değerlendireceğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı, bir gün önce yaptığı açıklamada Rusya'dan Halep'e bombardımanın durdurulmasını istemiş, aksi takdirde görüşmeleri sona erdireceklerini açıklamıştı. Rusya'dan ise bombardımanın sürdürüleceği yanıtı gelmişti.

Washington'dan yapılan açıklamalara Rusya'dan da Perşembe günü sert yanıt geldi. Rus yetkililer ABD'yi, Suriye'de teröristlerin arkasında olmakla suçladı. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby'nin 'Suriye'de Amerikan-Rus işbirliğinin çökmesinin aşırılıkçı güçlerin yükselişine ve Rusya'ya yönelik saldırılara yol açacağı' ifadesinin Moskova'da öfke yarattığı ve 'ABD'nin Rusya'ya yönelik terörist saldırılara teşvik ettiği' şeklinde değerlendirildiği belirtiliyor.

ABD'ye terör talimatı suçlaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, "Bu açıklamaları eyleme geçme talimatından farklı birşey olarak değerlendirmemiz mümkün değil" açıklaması yaptı. Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov da Kirby'nin açıklaması ile ilgili olarak, "Suriye'de sözde iç savaş halindeki tüm muhaliflerin ABD kontrolündeki uluslararası terör ittifakı olduğuna dair Amerikan tarafının şimdiye kadarki en dürüst itirafı' değerlendirmesinde bulundu.

Kirby, çarşamba günü, Suriye'de Rusya ile işbirliğinin sona ermesi durumunda ne olacağına dair soruya, "Aşırılar ve aşırı gruplar oradaki boşluğu doldurmaya devam edecekler. Bu da şüphesiz Rusya'nın çıkarlarını, hatta belki Rus kentlerini hedef alan saldırıları da içerecektir. Rusya, askerlerini evlerine ceset torbaları içinde yollamaya devam edecektir" yanıtını vermişti.

Rusya, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın onayıyla Suriye'deki hava operasyonlarına geçen yıl 30 Eylül tarihinde başlamıştı.

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AP/AFP, BK/HT