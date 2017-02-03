ABD ile Rusya arasında ilk kriz Ukrayna

ABD'nin yeni BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Perşembe günü yapılan BM Güvenlik Konseyi toplantısında Ukrayna'da yaşanan durum konusunda Rusya’nın uyguladığı "agresif tutumu" eleştirdi. Haley, Kırım Ukrayna'ya geri verilmediği sürece Rusya'ya uygulanan yaptırımların devam edeceğini kaydetti.

ABD'nin Rusya ile daha iyi ilişkiler hedeflediğini kaydeden Haley, ancak Ukrayna'daki durumun "ne yazık ki, Rusya'nın tutumuyla ilgili açık ve net bir kınama gerektirdiğini" belirtti.

2015 yılında Minsk'te uzlaşılan barış planının birebir uygulanması gerektiğini söyleyen Haley, ABD'nin halen ABD eski başkanı Barack Obama yönetiminin desteklediği anlaşmayı desteklemeye devam ettiğini vurguladı. Obama'nın başkanlığı sırasında ABD Ukrayna'ya yardım malzemesi, kredi garantisi ve Rusya yanlısı ayrılıkçılarla mücadele için Ukraynalı askerlerin eğitilmesi gibi birçok konuda destek vermişti.

ABD-Rusya ilişkileri

Ancak gerek ABD’nin iki haftadır görevdeki başkanı Trump, gerekse geçen çarşamba göreve başlayan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD'nin Rusya ile ilişkilerini iyileştirmekten yana. Trump şimdiye kadar Rusya'ya uygulanan yaptırımların kaldırılması ya da en azından gevşetilmesini destekleyen bir tutum sergiliyordu. Dışişleri bakanı olmadan önce petrol devi Exxon Mobil'in CEO'su olan Rex Tillerson da Rusya ile sıkı iletişimi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkisiyle tanınıyor.

Karşılıklı suçlamalar

Ukrayna'nın doğusunda tırmanan gerginlik nedeniyle Ukrayna ve Rusya ise birbirini suçluyor. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rus askerlerini ihtilaflı Ukrayna kenti Avdeyevka'ya girmekle suçlamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Kiev yönetiminin anlaşmazlığa uluslararası toplumun dikkatini çekmek için çatışmaları tahrik ettiğini savunmuştu. Bunun üzerine Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Moskova'nın iddiaları geri çevrildi ve iddiaların "saçma" olduğu belirtildi.

Ukrayna askerleri ve Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında günlerdir devam eden çatışmalarda 20'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Bölgede Nisan 2014'ten beri yaşanan çatışmalarda ise yaklaşık 10 bin kişi öldü.

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dpa/AFP,BW/GA