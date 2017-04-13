ABD ile Rusya arasında 'Esad' düğümü

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile üç saat süren görüşmesinin ardından Kremlin'de Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi. Lavrov'un da katıldığı Kremlin'deki görüşme sonrasında Rusya ve ABD dışişleri bakanları bir basın toplantısı düzenledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevden çekilmesine odaklanmasını eleştirerek Esad'ın gidişinin IŞİD'e yarayacağını söyledi. Lavrov, geçen hafta İdlib yakınlarında düzenlenen kimyasal saldırının BM tarafından soruşturulması talebini de yineleyerek, soruşturma tamamlanmadan sorumluluğun Suriye hükümetine yüklenmemesi uyarısı yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı, Batı'nın Irak ve Libya deneyimlerini hatırlatarak otokratik güçlerin dışarıdan müdahale ile devrilmesinin kaosa yol açtığını tezini savundu.

Tillerson: Esad'ın sonu yaklaşıyor

Trump yönetiminden Rusya'ya yapılan ilk üst düzey ziyarette ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise Esad'ın görevden çekilmesi gerektiğini yineledi. Esad rejiminin savaş suçları işlediğine dair işaretlerin Esad'a yönelik yargı süreci başlatılma eşiğine ulaşabileceğini söyleyen Tillerson, 'rejimin sadece yasaklı kimyasal silahlar değil, aynı zamanda misket bombası ve zalimce ölüm ve sakatlanmalara yol açacak diğer cephaneleri de kullandığını' iddia etti. 'Esad ailesinin hükümranlığı sona yaklaşıyor' diyen Tillerson ancak Esad'ın gidişinin düzenli bir şekilde olması gerektiğini kaydetti.

İkili ilişkilerde güven bunalımı

İki bakan sorunların yanında işbirliğinin devamı ve diyaloğun sürdürülmesinden yana oldukları mesajını da vurguladılar. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sorunlara rağmen ortak çalışma umudunun hala mevcut olduğunu belirterek Rusya'nın her konuda ABD ile işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson da iki ülke arasında güvenin düşük seviyelere gerilediğini belirterek, "Dünyanın iki büyük nükleer gücü bu tür bir ilişkiye sahip olamaz" diye konuştu.

Putin: İlişkiler kötüleşti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşme öncesinde Rus Mir televizyonuna verdiği bir mülakatta ABD'de Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından ilişkilerin kötüleştiğini belirterek, yeni Amerikan yönetiminden duydukları hayalkırıklığını ifade etmişti. Kremlin'in yayınladığı mülakat metninde Putin'in, "Birlikte çalışma anlamında, özellikle de askeri alanda güven seviyesinin gelişmesinden ziyade kötüleştiğini söyleyebiliriz… Suriye ordusunun kimyasal silah kullandığının kanıtları nerede? Ortada kanıt yok, ama uluslararası hukukun ihlali var. Bu ortadaki bir gerçek" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Suriye'nin İdlib vilayetindeki Han Şeyhun'da zehirli gazdan dolayı 87 kişinin ölümünün ardından ABD'nin Akdeniz'deki destroyerlerinden fırlatılan Tomahawk füzeleriyle Suriye'nin El Şayrat hava üssü vurulmuştu. ABD ve Batılı ülkeler Suriye rejiminin Han Şeyhun'da kimyasal silah saldırısı düzenlediğini savunurken Rusya ve Suriye rejimi, kimyasal silahların muhaliflere ait olduğunu iddia etmişti.

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AFP,AP,rtr/BK,EC