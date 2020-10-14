ABD ile Rusya, aralarındaki son büyük nükleer silah anlaşmasını uzatmak için prensip anlaşmasına vardı

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ABD, salı günü Rusya ile arasındaki son büyük nükleer silah anlaşması olan New START'ı (Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması) uzatmak için Moskova ile prensip anlaşmasına vardıklarını bildirdi.

New START, yeni bir anlaşmaya varılmaması durumunda 2021'in Şubat ayında sona erecek.

ABD'nin müzakerecisi Marshall Billingslea, "New START anlaşmasını Rusya'nın nükleer cephanesini dondurdurmayı, yani bir sınırlamaya gitmeyi kabul etmesi durumunda uzatmak istiyoruz" dedi.

Heritage Vakfı'nda konuşan Billingslea, "İki hukûmetin arasında en yüksek seviyede bir prensip anlaşması olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Billingslea, "Bu anlaşmayı imzalamaya hazırız. Hatta yarın bile bunu yapabiliriz. Ancak önce Moskova'nın siyasi istek göstermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın hâlâ anlaşmaya resmi bir onay vermesi gerektiğini belirten Billingslea, masada Çin'in de olmasını istediklerini bir kez daha dile getirdi.