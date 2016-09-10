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Dünya

ABD ile Rusya anlaştı; bayramda Suriye'de ateşkes başlıyor

Ateşkesin 7 gün kesintisiz devam etmesi durumunda Rusya ve ABD, IŞİD ile El Nusra’ya karşı birlikte mücadele edecek

10 Eylül 2016 10:15

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, İsviçre’nin Cenevre kentindeki dünkü görüşmesinden Suriye’de ateşkes kararı çıktı.

Ateşkesin 7 gün kesintisiz devam etmesi durumunda Rusya ve ABD, IŞİD ile El Nusra’ya karşı birlikte mücadele edecek. 12 saat süren görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Suriye’de şiddeti azaltacak adımlarda Rusya ile anlaştıklarını açıklayan Kerry, “Suriye’de ülke genelinde ateşkes, 12 Eylül’de Kurban Bayramı ile başlayacak. Eğer anlaşma uygulanırsa çatışmaların sonlandırılması için dönüm noktası olabilir” dedi.

Suriye ordusunun muhalefetin olduğu bölgede hava operasyonları düzenlemeyeceğini ifade eden Kerry, muhalif grupların da El Nusra ve IŞİD’den kendilerini soyutlaması gerektiğini söyledi.

Rus bakan Lavrov ise “Bu planla ilgili Suriye hükümeti bilgilendirildi, onlar ateşkesin maddelerine uymaya hazır” dedi. Anlaşmaya göre ayrıca Halep’te yardımların ulaştırılması için tarafların tamamının Kastillo Yolu’ndan çekilmesi planlanıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam Suriye’de ateşkesin sağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin, “Yakından takip ediyoruz, belki bu gece (dün) yarısından önce iyi haberi alırız, umut ederiz ki iyi haber gelsin” açıklaması yapmıştı.

Çavuşoğlu'ndan Kerry'e telefon

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’i arayarak mutabakattan duyulan memnuniyeti dile getirdi.

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