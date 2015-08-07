ABD ile Rusya anlaştı



ABD ile Rusya'nın Suriye ihtilafına yaklaşımı farklı olsa da taraflar iç savaşta kimyasal silah saldırılarının araştırılması amacıyla bir BM karar taslağı hazırlanması konusunda hemfikir olduklarını beyan etti.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Bölgesel Forumu'ndaki görüşmesinde söz konusu karar tasarısının temel noktaları üzerinde uzlaşmaya vardıklarını söyledi. Bu karar tasarısı sayesinde, Suriye'de kimyasal silah saldırılarından kimin sorumlu olduğunun ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Karar tasarısında BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'dan üç hafta içinde incelemeleri yürütmek üzere bir ekip kurması isteniyor. Yeni karar tasarısının oylamaya sunulmak üzere cuma günü BM Güvenlik Konseyi'ne sunulması bekleniyor. ABD kısa bir süre önce benzer bir karar tasarısını sunmuş ve tasarıda araştırmaları yürütmek üzere uzmanlardan oluşan bir ekibin kurulmasını talep etmişti. Ancak tasarının kabul edilmesi için BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak veto hakkı bulunan Rusya'nın da onayı gerekiyor. Rusya, Esad rejimi yanlısı tutumuyla biliniyor.

Suriye 2013 yılında kimyasal silahların imha edilmesine onay vermişti. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPWC) verilerine göre, bu tarihten sonra da klor gazı kullanılmaya devam edildi. Ancak örgütün, klor gazı kullanımından hangi tarafın sorumlu olduğunu açıklama yetkisi bulunmuyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, mayıs ayında İdlib'de altı kez klor gazı kullanıldığını tespit etmişti.