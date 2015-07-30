ABD ile mutabakatta YPG'ye hava desteği tartışması

İncirlik mutabakatına Suriye’de güvenli bölgenin dahil olup olmadığı tartışmalarının ardından ülkede IŞİD’e karşı mücadele eden Kürtlerin silahlı gücü YPG’ye ABD-Türkiye uzlaşması çerçevesinde yardım konusunda farklı açıklamalar geldi. ABD Dışişleri Sözcüsü John Kirby, "YPG halihazırda zaten koalisyon güçlerinin hava desteğini alıyor. Şimdi Türkiye’deki hava üslerine de erişimimiz olması, bu desteğin daha zamanlı ve hatta daha etkili olmasına imkân sağlayacak" diye açıklama yaptı. Kirby'yi yalanlayan Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç, “YPG güçlerine hava desteği ABD ile mutabakatın unsurlarından değil” dedi.

Hürriyet'ten Zeynep Şafak'ın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, 27 Temmuz’da Washington’daki günlük basın toplantısında, “İncirlik Üssü’nden kalkan uçakların Suriye’nin kuzeyinde YPG güçlerine yardım edip etmeyeceğine” yönelik soru üzerine “YPG halihazırda zaten koalisyon güçlerinin hava desteğini alıyor. Şimdi Türkiye’deki hava üslerine de erişimimiz olması, bu desteğin daha zamanlı ve hatta daha etkili olmasına imkân sağlayacak. Bu tür bir desteğin devam etmesini bekliyorum” cevabını vermişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç ise “Kirby’nin bu ifade ettiği hususlar ABD ile aramızdaki mutabakatı tam olarak yansıtmamaktadır. Bu hususlar, ABD makamlarının da dikkatine getirilmiştir” dedi.

Dünkü basın toplantısında İncirlik Üssü’nün kullanımı için imzaya açılan bakanlar kurulu kararının tamamlandığını belirten Bilgiç, “İncirlik gerekli görüldüğünde her an kullanılabilir” dedi. Diplomatik kaynaklar, “İhtiyaç olması halinde ABD ve koalisyon güçleri Diyarbakır, Malatya ve Batman üsleri de kullanılabilecek” diyen Bilgiç şöyle devam etti:

"Sözcü Kirby’nin açıklaması ABD ile mutabakat IŞİD’le mücadeleye ilişkin. Mutabakatımızda PYD gibi kendi gündemi olan bir gruba yönelik destek söz konusu değildir. ABD makamlarının da dikkatine getirilmiştir. ABD makamları dün yaptıkları bir toplantıda Kirby’nin ifadelerinin ABD ile varılan mutabakata ilişkin açıklık getirmişlerdir. YPG güçlerine hava desteği verilmesi hususu ABD ile varılan mutabakatımızın unsurlarından biri değildir.”

'Türkiye'nin niyeti sahici mi?'

Suriye Dışişleri Bakanlığı Ankara’nın IŞİD’e yönelik mücadele çabalarını şüpheyle karşıladığını bildirdi. Esad rejimi Türkiye’nin hava saldırılarına başlamasından sonra ilk resmi açıklamayı yaptı. BM’ye yolladığı mektupta rejim, “Geç olması hiç olmamasından iyidir, ancak Türklerin IŞİD, El Nusra Cephesi ve el Kaide bağlantılı grupların teröristleriyle savaşma niyeti sahici mi” sorusunu yöneltti. Fransız AFP ajansının haberine göre mektupta doğrudan Türk ordusunun hava saldırılarından bahsedilmedi.

'Türkiye, PYD konusunda garanti verdi'

Amerikan New York Times gazetesi Türkiye’nin PKK’ya hedef almasının Suriye’de IŞİD’e karşı mücadeleye etkilerini ele aldı. Gazeteye konuşan adını vermeyen üst düzey bir ABD’li yetkili, Türkiye’nin PKK’ya yönelik saldırılarının Suriyeli Kürt milislerle ilişkileri zorlaştırdığını söyledi. New York Times'a göre önceki gün ABD’li başka bir yetkili de, Türklerin ABD’ye Suriyeli Kürtleri Suriye’de vurmayacağına dair garanti verdiğini kaydetmişti. Gazete analizinde ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone’nin de görüşlerini de aktardı. Şu anda Washington’da bulunan düşünce kuruluşu Atlantic Council’deki Refik Hariri Merkezi Başkan Yardımcılığı yapan Ricciardone, ABD ile Türkiye arasındaki mutabakatın tamamıyla Suriyeli Kürtlerin aleyhine olmadığını, Türk politikasındaki kaymanın onlar lehine olabileceğini söyledi. Eski büyükelçiye göre Türkiye, PKK ile Suriyeli Kürtleri ayıran Batı’nın politikasını benimsemişe benziyor.