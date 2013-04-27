ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerginlik kapıda



ABD ve Kuzey Kore arasındaki siyasi kriz sürerken, Kuzey Kore bir ABD vatandaşını yargılamaya hazırlanıyor.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA yaklaşık altı aydan bu yana cezaevinde tutulan 44 yaşındaki şahsın en kısa zamanda rejimi devirmeye yönelik girişimlerde bulunduğu iddiasıyla mahkemeye çıkacağını bildirdi. Zanlının hakkındaki suçlamaları kabul ettiği belirtildi.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Kuzey Kore kökenli Amerikan vatandaşı kasım ayı başında Rason kentinde gözaltına alınmıştı. Güney Kore basınında yer alan haberlere göre turist rehberliği yapan zanlı, bir turist grubuyla birlikte Kuzey Kore'ye seyahat etmişti. Gözaltına gerekçe olarak ise ele geçirilen bir sabit disk gösterilmişti.

Kore Yarımadası'ndaki gerginlik uzun yıllardır devam ediyor. Kuzey Kore'nin yaptığı nükleer testler nedeniyle ABD'nin şubat ayında Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımları serteştirmesinin ardından ise, Pyöngyang yönetimi son haftalarda ABD, Güney Kore ve Japonya'ya yönelik birçok tehditte bulunmuştu.