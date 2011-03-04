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Dünya

ABD İLE KÜBA ARASINDA YENİ GERGİNLİK HAVANA (A.A)

04 Mart 2011 11:48

-ABD İLE KÜBA ARASINDA YENİ GERGİNLİK HAVANA (A.A) - 04.03.2011 - ABD ile Küba ilişkileri, Küba'daki muhalifler için ülkeye kanunsuz iletişim cihazları getirdiği gerekçesiyle mahkemeye sevk edilen Amerikalı yardım görevlisi nedeniyle gerildi. Küba hükümeti, 61 yaşındaki Alan Gross adlı yardım görevlisinin, rejimi yıkmaya yönelik görüldüğü için yasaklanan bir ABD programı çerçevesinde ülkeye gelişmiş uydu telefonları getirdiği gerekçesiyle 20 yıl hapis istemiyle bugün mahkemeye çıkarılmasına karar verdi. Küba'daki yargıçlar heyetinin bir gün içinde 3 Aralık 2009'dan beri ülkede tutuklu bulunan Gross'un ifadesini alması ve aleyhindeki delilleri değerlendirmesi bekleniyor. ABD tarafından yapılan açıklamada, Gross'un Küba'daki Yahudi gruplar için internet erişimi sağladığı, ancak suç işlemediği savunuldu. Gözlemciler, eski ABD Başkanı George W. Bush yönetimi zamanında kurulan, Uluslararası Kalkınma Programı adlı bir ABD ajansında özel yardım görevlisi olarak çalışan Gross'un 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasının son zamanlarda ilerleme kaydedilen Küba-ABD gelişmelerini yıllarca geriye götürebileceğine dikkati çekiyor. Bazı gözlemciler ise Gross'un yakında serbest bırakılmasına imkan sağlayacak siyasi bir çözümün bulunabileceğine inanıyor. Öte yandan Gross'un eşi Judy Gross, Küba yönetimine başvuruda bulunarak, 26 yaşındaki kızları ile Gross'un 88 yaşındaki annesinin kanser olmaları yüzünden eşinin insani nedenlerden dolayı serbest bırakılmasını istedi.

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