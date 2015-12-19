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ABD ile Küba arasında uçak seferleri başlıyor

Uçuş seferlerinin turizm sektörünü geliştirmesi bekleniyor

19 Aralık 2015 13:54

Amerika Birleşik Devletleri ve Küba arasında ilişkilerin normalleştirilmesi kararından bir yıl sonra iki ülke arasında ilk kez uçak seferleri başlatılacak.

Cumhuriyet’in haberine göre 54 yıldan sonra Amerika ve Küba arasında düzenlenecek uçuş seferlerinin turizm sektörü ve iş ilişkilerini geliştirmeye katkı sağlaması bekleniyor. 

Uygulama Amerika’da internet üzerinden bilet satışlarının açılmasıyla başlayacak, fakat bundan önce Amerikan havacılık uzmanları tarafından Küba’ya uçuş rotası belirlenecek. Özel uçuşlar ise Amerika tarafından kontrollü olarak yürütülecek. 

 

Kargo da taşınacak

Amerika Dışişleri Bakanlığı ulaştırmadan sorumlu müsteşar yardımcısı Thomas Engle, Amerika ve Küba‘nın karşılıklı günde 110 uçuşu kapsayacak şekilde planlandığını açıkladı. Bu uçuşlardan 20’si doğrudan Havana’ya gerçekleştirilecek. Kargo taşımacılığı, ticari, tarifeli ve tarifesiz seferleri kapsayacak uçuşların ne zaman başlayacağına dair tarih vermeyen Engle, henüz bütün maddeleri kapsayan anlaşmanın imzalanmadığını fakat sözleşmeyi geciktirmek için de bir sebep olmadığını açıkladı. Önümüzdeki bir kaç ay içerisinde ticari hava taşımacılığını kapsayan bütün alanlarda uçuşların başlaması bekleniyor. 

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