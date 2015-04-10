ABD ile Küba arasında 56 yıl sonra tarihi buluşma

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, 56 yıllık bir aradan sonra iki ülke arasında ilk üst düzey buluşmayı gerçekleştirdi.

Panama'da yapılan bir zirve sırasında bir araya gelen bakanlar başbaşa görüşmelerde bulundu.

ABD Başkanı Barack Obama ile Küba lideri Raul Castro'nun da Panama'daki Amerikalar Zirvesi'nde birkaç gün içinde ilk resmi toplantılarını yapmaları bekleniyor.

Kerry-Rodriguez görüşmesiyle ilgili pek az bilgi verildi.

İki ülke arasındaki son üst düzey toplantı 1959 yılında, Fidel Castro ile dönemin başkan yardımcısı Richard Nixon arasında yapılmıştı.

O tarihten iki yıl sonra diplomatik ilişkiler dondurulmuş ancak geçen yıl Başkan Obama ikili ilişkilerde yeni bir sayfanın açılacağını söylemişti.

'Küba terör listesinden çıkarılsın'

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Küba'nın terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarılmasını tavsiye ettiği bildiriliyor.

Bu gerçekleşirse iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçiliklerini açmaları mümkün olabilecek.

Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin önde gelen üyelerinden Senatör Ben Cardin, bakanlığın talebinin aylardır süren teknik incelemeler ardından geldiğini belirtti ve "Küba ile daha verimli bir ilişki kurma çabalarımız açısından önemli bir adım olacak" dedi.

ABD'nin terörü sürekli olarak destekleyen ülkeler listesinde Küba'dan başka İran, Sudan ve Suriye bulunuyor.

Küba, ETA'ya bağlı Bask ayrılıkçılarına ve Kolombiyalı Farc isyancılarına kapılarını açtığı gerekçesiyle 1982 yılında listeye dahil edilmişti.

Küba'nın listeden çıkarılması ülkenin kredi ve yardım almasını engelleyen mali kısıtlamaları da hafifletecek.

Başkan Obama bakanlığın tavsiyesini kabul etse de, Amerikan Kongresi 45 gün içinde bu kararı geri çevirme yetkisine sahip.

Obama, Küba politikası yüzünden ülkesinde sert eleştirilere hedef oluyor.

Cumhuriyetçi Parti başkan adayı, Küba asıllı Ted Cruz, Obama'nın siyasetine karşı çıkanlar arasında.