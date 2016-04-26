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Dünya
Deutsche Welle

'ABD ile istişareler yoğunlaşacak'

Başbakan Merkel'in ev sahipliğinde Hannover'de düzenlenen beşli zirvede dış politika ve güvenlik alanında istişarelerin yoğunlaştırılacağı mesajı verildi.

26 Nisan 2016 00:37


Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ev sahipliğinde Hannover'de düzenlenen beşli zirveden, uluslararası güvenlik ve dış politika konularında ABD ile daha yakın işbirliği mesajı çıktı. Merkel, ABD Başkanı Barack Obama, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İngiltere Başbakanı David Cameron ve İtalya Başbakanı Matteo Renzi'nin katıldığı zirve sonrasında yaptığı açıklamada, uluslararası güvenlikle ilgili gündemin en acil sorunlarını bundan böyle daha küçük bir transatlantik grup içinde omuz omuza çözmeye çalışacaklarının altını çizdi.

Zirvede ana gündem maddelerini Avrupaya sığınmacı göçü, Libya'dan İtalya'ya göç yolunun kapatılması, Suriye iç savaşı ve Ukrayna'daki kriz oluşturdu. Kuzey Afrika'dan İtalya'ya yönelik insan kaçakçılığı ile mücadelede Libya kıyılarında Ege'dekine benzer bir NATO misyonu oluşturulması konusu zirvede ele alındı. Zirvede liderler iç savaş halindeki Libya'da yeni hükümeti desteklemek için birlikte tüm imkanları seferber edeceklerini ilan ederek Libya'nın istikrarı konusunda daha sıkı işbirliği kararı aldı.

NATO misyonu Libya'ya genişleyecek mi?

Almanya Başbakanı Angela Merkel, zirve sonrasında yaptığı açıklamada Libya'dan insan kaçakçılığının önlenmesi için Avrupa Birliği misyonu ‘Sophia'nın yürürlükte olduğunu hatırlatarak, NATO'nun bölgeye müdahale etmesinin gündemde olmadığını kaydetti. Ancak İtalya, yeni bir sığınmacı akınının önüne geçilmesi için NATO'nun Akdeniz'deki görev bölgesinin genişletilmesini talep ediyor. İtalya Başbakanı Renzi, Başkan Obama'nın insan ticaretini engellemek amacı ile NATO'nun devreye girmesine sıcak baktığını ifade etti. İtalya Savunma Bakanı Roberta Pinotti de, Ege Denizi'nde insan kaçakçılığına karşı yürütülen NATO misyonunun Libya açıklarını da kapsayacak şekilde genişletilmesini istedi. Pinotti, bununla ilgili kararın önümüzdeki temmuz ayı başında Varşova'da yapılacak olan NATO zirvesinde alınabileceğini vurguladı.

Cenevre sürecine destek

Zirvede Suriye'deki iç savaş da gündemdeydi. Liderler, Suriye'deki ateşkes ihlallerinden derin endişe duyduklarını vurgulayarak, taraflardan ateşkese bağlı kalmalarını istedi. Merkel, Suriye'deki sorunun çözümünün 'siyasi çözüme ulaşma' amacıyla Cenevre'deki görüşmeleri sürdürmekten geçtiğini kaydetti.

ABD Başkanı Barack Obama, daha önce Hannover'de yaptığı açıklamada Avrupa ülkeleri ile NATO'yu, iç savaştan etkilenen Suriye ve Irak'ta daha güçlü varlık göstermeye çağırmış, "Avrupa ve NATO daha fazlasını yapabilir. Irak ve Suriye'de muharebe, eğitim ve yeniden imara daha fazla ülke katılabilir" diye konuşmuştu. Almanya Başbakanı Merkel, beşli zirvede Suriye'de özellikle de terör örgütü IŞİD'e karşı savaşta Avrupalıların askeri katkıyı artırması konusunun gündeme gelmediğini kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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