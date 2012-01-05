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Dünya

ABD ile İsrail'den füze savunma tatbikatı KUDÜS (A.A)

05 Ocak 2012 21:15

-ABD ile İsrail'den füze savunma tatbikatı KUDÜS (A.A) - 05.01.2012 - İsrail ordusunun yakında ABD ile büyük bir füze savunma tatbikatı düzenleyeceği bildirildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Austere Challenge 12" adı verilen tatbikatın çok önceden planlandığı ve bölgede son zamanlarda meydana gelen olaylarla ilgisinin bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, savunma sistemlerini geliştirmek için düzenlenen tatbikatın ne zaman yapılacağı hakkında bilgi verilmedi. Bazı İsrailli kaynaklar tatbikatın bahar aylarından önce yapılabileceğini bildirdi.  Tatbikat kapsamında binlerce Amerikan askerinin İsrail'de konuşlandırılması bekleniyor. İsrail ordusunun tatbikat çerçevesinde bu ay bir radyoaktif (kirli) bombanın patlamasından sonra sivil halkın savunulması amacıyla görülmemiş büyüklükte bir operasyon da düzenlemesi planlanıyor. İsrail, ABD ile ortaklaşa, İran füzelerini yakalamak üzere tasarlanmış "Arrow" sistemini geliştirmiş ve yerleştirmişti. İran, stratejik önemdeki Hürmüz Boğazı'nda 10 gün boyunca deniz tatbikatı yapmıştı.

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