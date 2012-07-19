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Dünya

ABD ile İsrail 'Esed'i vurmayı' görüşüyor

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ile İsrailli askeri yetkililer, özellikle Esed rejiminin elinde bulunan kimsayal silahlar ve bu kimyasal silahların bulunduğu depolar üzerinde yoğunlaştı

19 Temmuz 2012 18:53

Suriye'de 16 aydır süren şiddet olaylarında, dün düzenlenen intihar saldırısında Esed rejimine en ağır darbenin indirilmesinin ardından, ABD'nin, İsrail'in Esed'e ait kimyasal silah depolarını imha etme olasılığını görüştüğü iddia edildi.
 
Amerikan New York Times gazetesinde yer alan habere göre, Esed rejiminin çökme ihtimalini düşünen Obama yönetimi, İsrail'in Esed'e ait kimyasal silah depolarını ve cephanelikleri imha etmek için harekete geçme olasılığını göz önünde bulundurarak, Tel Aviv'le görüşmelere başladığı iddia edildi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ile İsrailli askeri yetkililer, özellikle Esed rejiminin elinde bulunan kimsayal silahlar ve bu kimyasal silahların bulunduğu depolar üzerinde yoğunlaştı.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in muhaliflere ve sivillere karşı kimyasal silah kulllanmasını önlemek ve söz konusu silahların radikal grupların eline geçmesini engellemek için operasyon düzenlenebileceği ileri sürüldü.


ABD, İsrail'in vurulmasına karşı


New York Times gazetesine bu konuda açıklama yapan ABD'li iki yetkili, Obama yönetiminin İsrail'le Suriye'nin silah depolarını vurma planını görüştüğünü ancak Washington'un Esed'in bu durumu İsrail karşıtı bir kampanyaya dönüştürme olasılığı üzerinde durduğunu belirtti. Obama yönetimi'nin Esed'e bu fırsatı vermemek için İsrail'in bu yöndeki bir saldırısına karşı olduğu savunuldu.


Obama'nın danışmanı İsrail'deydi


Haberde, ABD Başkanı Barack Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı Thomas E. Donilon'un Suriye'deki krizi görüşmek için geçtiğimiz hafta sonu İsrail'de olduğu da vurgulandı.


Obama'dan Putin'e 'Suriye' telefonu


Suriye'deki intihar saldırısı sonrasında ABD Başkanı Barack Obama, Suriye'deki gelişmeler nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Obama'nın, Putin'i Suriye'deki yaşanan durumu konuşmak için aradığı belirtildi.

Açıklamada, Obama ve Putin'in, Suriye'deki büyüyen şiddete işaret ederek, siyasi geçişin biran önce desteklenmesine yönelik ihtiyaç konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Açıklamada ayrıca iki liderin, hükümetlerinin Suriye konusundaki farklı yaklaşımlarını da ortaya koydukları ancak çözüm için ekiplerinin çalışmaya devam etmesi konusunda aynı fikirde olduğu vurgulandı.

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